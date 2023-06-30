Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Интернет-издание Пригожина прекращает свою работу

Главред РИА ФАН Масенкова: агентство прекращает свою работу

close
100%
РИА ФАН

Главный редактор Российского интернет-издания «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) Кристина Масенкова заявила, что агентство, входящие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, прекращает свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, агентство «действительно было заблокировано».

Масенкова ответила отрицательно на вопрос о том, продолжит ли РИА ФАН свою работу.

В публикации отмечается, что доступ к сайту ФАН также ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Основания для блокировки не указаны.

До этого силовики установили дежурство в районе офиса медиагруппы «Патриот» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Отмечается, что силовики расположились у входа в жилой комплекс, в одном из зданий которого находится офис «Патриота». Пригожин ранее возглавлял попечительский совет этой медиагруппы.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях