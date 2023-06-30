Интернет-издание Пригожина прекращает свою работу

Главный редактор Российского интернет-издания «Федеральное агентство новостей» (РИА ФАН) Кристина Масенкова заявила, что агентство, входящие в медиагруппу «Патриот» Евгения Пригожина, прекращает свою работу. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, агентство «действительно было заблокировано».

Масенкова ответила отрицательно на вопрос о том, продолжит ли РИА ФАН свою работу.

В публикации отмечается, что доступ к сайту ФАН также ограничен на территории РФ, следует из данных сервиса Роскомнадзора для проверки ограничения доступа к сайтам и (или) страницам сайтов в интернете. Основания для блокировки не указаны.

До этого силовики установили дежурство в районе офиса медиагруппы «Патриот» на Приморском проспекте в Санкт-Петербурге, которую связывают с основателем частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Отмечается, что силовики расположились у входа в жилой комплекс, в одном из зданий которого находится офис «Патриота». Пригожин ранее возглавлял попечительский совет этой медиагруппы.

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