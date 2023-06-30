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Роскомнадзор заблокировал связанные с Пригожиным издания

Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам СМИ, входящим в медиагруппу Пригожина «Патриот»

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Елена Копылова/РИА Новости

Роскомнадзор заблокировал ряд веб-сайтов и изданий, связанных с поднявшим военный мятеж основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным.

Уточняется, что оказались заблокированы РИА «ФАН», «Политика Сегодня», «Экономика Сегодня», «Невские новости» и «Народные новости», — адреса этих порталов указаны в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. В настоящее время сайты всех изданий недоступны. Причины ограничения доступа не указаны.

В Роскомнадзоре ранее сообщили ТАСС, что «ряд ресурсов ограничивается в целях пресечения распространения призывов к участию в военном мятеже».

Позднее редакция «Невских новостей» подтвердила, что закрывается. О приостановке работы объявила и социальная сеть ЯRus, также связываемая с Евгением Пригожиным.

До мая этого года Пригожин занимал пост главы попечительского совета медиагруппы «Патриот».

Ранее ЕС внес в черный список ЧВК «Вагнер» и РИА «ФАН».

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