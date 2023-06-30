В правительстве Молдавии сообщили, кто открыл стрельбу в аэропорту Кишинева

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что стрельбу в аэропорту Кишинева, в результате которой погибли два человека, открыл гражданин Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что в аэропорту Кишинева произошел серьезный инцидент с безопасностью, в рамках которого 43-летнему гражданину Таджикистана запретили въезд на территорию республики по соображениям безопасности.

«Во время сопровождения в стерильную зону для возвращения он застрелил пограничника и сотрудника службы безопасности аэропорта из пистолета, украденного у сотрудника пограничной полиции», — заявил Речан.

Он добавил, что в результате инцидента был ранен один из пассажиров, ему оказана необходимая медицинская помощь.

До этого в пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию.

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