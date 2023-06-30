Правоохранительные органы Молдавии привели в состояние готовности

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что правоохранительные органы на территории Молдавии были приведены в состояние готовности из-за инцидента в аэропорту Кишинева, в ходе которого иностранец открыл стрельбу, убив двух сотрудников пограничной полиции. Об этом сообщает ТАСС.

«Государственные учреждения были приведены в состояние повышенной готовности, полиция и правоохранительные органы мобилизованы по всей территории Республики Молдова», — заявила Санду.

До этого издание Plusmedia сообщило, что напавший на людей в аэропорту Кишинева может являться гражданином Российской Федерации и наемником частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

В пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте.

Портал Agora сообщил, что мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.