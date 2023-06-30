Прокуратура Молдавии возбудила уголовное дело по факту стрельбы в аэропорту Кишинева

В пресс-службе прокуратуры Молдавии заявили, что ведомство в связи с инцидентом со стрельбой в аэропорту Кишинева возбудило уголовное дело о террористическом акте. Об этом сообщает ТАСС.

«Прокуратура Молдавии по событиям в аэропорту возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 278 УК РМ — «Террористический акт, совершенный с убийством нескольких человек», — говорится в заявлении.

До этого издание Plusmedia заявило, что напавший на людей в аэропорту Кишинева может являться гражданином Российской Федерации и наемником частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Портал Agora сообщил, что мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали.

Ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и удерживает заложников.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник. По предварительным данным, стрелявший был гражданином Украины.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.