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Стало известно, сколько дней россияне будут отдыхать в новогодние праздники

РТК поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года

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Российская трехсторонняя комиссия (РТК) поддержала предложение о десятидневных выходных в новогодние праздники 2024 года, сообщает ТАСС.

Таким образом, новогодние праздники продлятся с 30 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней в 2024 году. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме сообщил глава ведомства Антон Котяков.

Планируется сделать так, чтобы на Первомай россияне отдыхали четыре дня вместо одного 1 мая, которое выпадает на среду. При этом, по планам Минтруда, новогодние каникулы не пострадают.

Также Котяков сообщил, что в 2024 году на 23 февраля и 8 марта придется по три выходных дня, так как оба праздника выпадают на пятницу. Кроме того, на Новый год каникулы продлятся точно до 8 января.

1 мая в 2024 году выпадает на среду, однако в Минтруде, как заявил Котяков, «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

Ранее в Минздраве назвали среднюю продолжительность жизни россиян в 2023 году.

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