СМИ сообщили о гражданстве стрелявшего в аэропорту Кишинева

Издание Plusmedia утверждает, что напавший на людей в аэропорту Кишинева может являться гражданином Российской Федерации и наемником частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

Издание подчеркивает, что полицейский, в которого выстрелил нападавший, погиб. Охранник, в которого также был произведен выстрел, находится в тяжелом состоянии, утверждают источники.

«Предполагается, что нападавший был военным, возможно, из отряда наемников «Вагнера», — говорится в публикации.

До этого портал Agora сообщил, что мужчину, открывшего стрельбу в аэропорту Кишинева, задержали.

Ранее стало известно, что мужчина забаррикадировался в одном из помещений аэропорта и удерживает заложников.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту. Портал ZDG сообщил, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник. По предварительным данным, стрелявший был гражданином Украины.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.