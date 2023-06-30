При стрельбе в аэропорту Кишинева погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Молдавии.

«Власти подтверждают наличие двух жертв», — сообщили в МВД.

Ранее сообщалось, что спецслужбы страны готовятся штурмовать помещение в аэропорту Кишинева, где забаррикадировался мужчина, ранее открывший стрельбу.

Нападавший выхватил пистолет у полицейского, который был застрелен.

До этого стало известно, что в аэропорту Кишинева раздались выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания.

Отмечается, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию республики, выхватил пистолет у представителя правоохранительных органов и произвел несколько выстрелов.

В свою очередь портал ZDG сообщает, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.