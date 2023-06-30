Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева удерживает заложников

Мужчина, устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева, взял заложников. Об этом сообщает «КП в Молдове» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что мужчина, устроивший стрельбу и ранивший пограничника, удерживает в помещении, где забаррикадировался, заложников.

МВД Молдавии подтвердило, что иностранец, которого не пустили на территорию Молдавии, открыл огонь в аэропорту.

Ранее стало известно, что в аэропорту Кишинева произошла стрельба, пассажиров эвакуировали из здания.

По данным издания Agora, в международном аэропорту Кишинева слышали не менее пяти выстрелов. Свидетель происшествия рассказал, что всех людей, находившихся в здании, эвакуировали и попросили отойти от здания аэропорта. Полиция заблокировала проход.

В молдавском МВД сообщили, что спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором стрелявший забаррикадировался. По предварительным данным, стрелявшим был гражданин Украины.

Ранее авиакомпания Red Wings анонсировала запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию.