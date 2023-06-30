Передача «Первого канала» обратилась в СК РФ после сигнала девочки о помощи

Передача Первого канала «Мужское/женское» обратилась в Следственный комитет РФ после того, как во время интервью девочка подала сигнал о помощи. Об этом говорится в Telegram-канале передачи.

«В одном из сюжетов 8-летняя Вероника Боржова показала международный жест призыва о помощи. Наша программа намеренно не обсуждала это в студии, однако нами было незамедлительно написано обращение в Следственный комитет России по г. Москве», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что СК РФ проводит проверку семьи девочки.

Ранее отчим девочки, показавшей сигнал о помощи в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале, заявил «Газете.Ru», что мать бьет свою дочь. Карен Тунян передал изданию видеозапись, на которой его бывшая жена ругается матом и отталкивает дочь, пытавшуюся предотвратить конфликт между экс-супругами.

В семье воспитываются две девочки. Как сообщалось в программе «Мужское и женское», Тунян и его бывшая жена борются за опеку над младшей, четырехлетней дочерью. В ролике ее старшая сестра показала международный жест о помощи. Она подняла руку, прижала большой палец к ладони, а затем согнула несколько раз.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.