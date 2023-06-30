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Спецслужбы готовятся к штурму аэропорта Кишинева, где заблокировался стрелок

PM: спецслужбы готовятся штурмовать помещение аэропорта Кишинева, где находится стрелок

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Ральф Ролечек/Wikipedia

Издание Plusmedia утверждает, что, по информации Министерства внутренних дел Молдавии, спецслужбы страны готовятся штурмовать помещение в аэропорту Кишинева, где забаррикадировался мужчина, ранее открывший стрельбу.

По данным издания, нападавший выхватил пистолет у полицейского, которого в итоге застрелили.

До этого стало известно, что в аэропорту Кишинева раздались выстрелы, пассажиров эвакуируют из здания.

Отмечается, что иностранный гражданин, которому не разрешили въехать на территорию республики, выхватил пистолет у представителя правоохранительных органов и произвел несколько выстрелов.

В свою очередь портал ZDG сообщает, что стрелявший мужчина прилетел из Турции, его не пустили в Молдавию. Издание также пишет, что при стрельбе погиб пограничник.

В молдавском МВД сообщили, что спецслужбы готовятся к штурму помещения, в котором стрелявший забаррикадировался. Причины стрельбы и то, как мужчина попал на территорию аэропорта с оружием, пока неизвестны.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

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