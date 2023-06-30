Сестра погибшего в Екатеринбурге мальчика обвинила в его смерти опекуншу

Во время опроса сестра погибшего шестилетнего мальчика призналась, что опекун Вероника Наумова заставляла ее молчать о смерти брата. Об этом сообщил E1.ru.

Опекунша рассказала сотрудникам правоохранительных органов, что мальчик умер в декабре 2022 года, когда его мыла в ванной родная 13-летняя сестра. Тогда следователи поговорили с девочкой отдельно.

Школьница призналась, что скрывала правду, так как ее попросила об этом опекунша. По словам девочки, у ее брата не было шизофрении. Наумова заставила подопечную написать жалобы, что ее брат якобы душил ее и пытался убить. Школьница утверждает, что мальчик раздражал опекуншу. Она хотела, чтобы его забрали в психиатрическую больницу. Отказаться от ребенка женщина не могла, так как хотела оставить у себя его сестру.

По словам девочки, Наумова наказывала ее брата, так как он часто брал без спроса еду, потому что в родной семье постоянно ходил голодным. Опекунша держала мальчика под горячей или холодной водой и закрывала ему рот, чтобы не кричал.

За день до смерти, вечером, ребенок без разрешения съел виноград. Это разозлило Наумову, в результате чего она несколько раз ударила его железным рожком для обуви. Утром женщина попросила девочку помыть брата, так как у него самовольно опорожнился кишечник. Сестра заметила множественные травмы на голове, руках, ногах и туловище мальчика. Он сполз по стенке, выгнулся и потерял сознание. После этого мальчик умер.

Наумова не стала вызывать бригаду скорой медицинской помощи и заставила сестру молчать, чтобы ее не отдали в «плохую семью».

Бывший воспитанник Наумовой, который какое-то время жил вместе с погибшим мальчиком, подтверждает показания девочки. Кроме этого, по его словам, опекунша заставляла погибшего есть свои фекалии.

26 июня 2023 года 34-летняя Наумова заявила о пропаже опекаемого ею шестилетнего мальчика. Якобы он вышел из квартиры и не вернулся. Женщина сообщила, что у мальчика подозревают шизофрению и он мог уйти из дома по указке своего воображаемого друга. Через три дня его тело было найдено в сумке.

Ранее обвиняемая в убийстве шестилетнего мальчика опекун из Екатеринбурга не признала свою вину.