Во Франции хотят остановить движение автобусов из-за беспорядков

Руководитель Министерства внутренних дел Франции Жеральд Дарманен в связи с беспорядками потребовал от регионов приостановить движение автобусов и трамваев в вечерние часы. Об этом сообщает BFMTV.

В публикации отмечается, что глава МВД потребовал от префектов ввести соответствующий запрет с 21:00 (22:00 мск) до утра.

Подчеркивается, что ограничения будут действовать до следующего распоряжения министра.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что распорядился отменить массовые мероприятия в коммунах, наиболее затронутых беспорядками. Об этом он сказал после заседания оперативного штаба в Париже.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

После наступления темноты в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.