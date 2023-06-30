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«Умные» часы спасли американку от легочной эмболии

The Jurasalem Post: часы Apple Watch спасли спящую американку от легочной эмболии

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Часы Apple Watch спасли женщину из США от легочной эмболии, пока она спала, пишет The The Jurasalem Post. По словам американки, она не подозревала, что у нее есть проблемы со здоровьем.

Кимми Уоткинс из Цинциннати проснулась от того, что ее часы начали издавать сигнал тревоги. Устройство зафиксировало, что пульс 29-летней американки в состоянии покоя составляет 178 ударов в минуту, что эквивалентно показателю при высоком темпе бега.

На следующее утро американка пошла в больницу, где у нее диагностировали легочную эмболию, возникающую, когда тромб застревает в артерии в легком и блокирует приток крови к части легкого. По данным специалистов, в 50 процентах случаев это состояние может стать причиной смерти.

«Мне очень повезло, и если бы мой сон не был нарушен, мой бойфренд нашел бы меня спящей на диване, вот только я бы уже не спала», — подытожила Кимми.

Врачи оказали Уоткинс необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее полиция США пожаловалась на новую функцию iPhone.

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