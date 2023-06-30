«Умные» часы спасли американку от легочной эмболии

Часы Apple Watch спасли женщину из США от легочной эмболии, пока она спала, пишет The The Jurasalem Post. По словам американки, она не подозревала, что у нее есть проблемы со здоровьем.

Кимми Уоткинс из Цинциннати проснулась от того, что ее часы начали издавать сигнал тревоги. Устройство зафиксировало, что пульс 29-летней американки в состоянии покоя составляет 178 ударов в минуту, что эквивалентно показателю при высоком темпе бега.

На следующее утро американка пошла в больницу, где у нее диагностировали легочную эмболию, возникающую, когда тромб застревает в артерии в легком и блокирует приток крови к части легкого. По данным специалистов, в 50 процентах случаев это состояние может стать причиной смерти.

«Мне очень повезло, и если бы мой сон не был нарушен, мой бойфренд нашел бы меня спящей на диване, вот только я бы уже не спала», — подытожила Кимми.

Врачи оказали Уоткинс необходимую помощь, после чего отпустили домой.

Ранее полиция США пожаловалась на новую функцию iPhone.