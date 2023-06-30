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Анонсирован запуск нового авиамаршрута из Москвы в Грузию

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси с 10 июля

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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Авиакомпания Red Wings запускает прямые рейсы из Москвы в Кутаиси. На сайте компании можно купить билеты на рейсы в этом направлении на даты начиная от 10 июля.

Рейсы в грузинский город будут осуществляться с интервалами в 1-3 дня. Длительность полета составит 3 часа 40 минут, максимальная вместимость лайнеров SSJ100, на которых будет проходить полет, — 100 человек.

Red Wings Airlines — российская авиакомпания с штаб-квартирой в аэропорту Домодедово. В ее распоряжении находится 32 самолета, которые летают по 29 направлениям. С 10 июля Кутаиси станет 30-м.

Ранее сообщалось, что Georgian Airways запустит для россиян транзитные рейсы в пять европейских городов.

10 мая 2023 года решением президента Владимира Путина был отменен действовавший с 2019 года запрет на прямые рейсы в Грузию для российских авиакомпаний.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.

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