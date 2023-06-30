Рядом с Шереметьево нашли беспилотник в заброшенном коллекторе

Рядом с аэропортом Шереметьево нашли беспилотник в заброшенном коллекторе, сообщает Telegram-канал Shot.

Дрон случайно заметил тракторист, работавший в поле. Беспилотник находился неподалеку от Ленинградского шоссе, у Зеленограда. Приехавшие на место полицейские осмотрели беспилотник, взрывных устройств в нем не оказалась.

Выяснилось, что это квадрокоптер Mavic 2 Enterprise Dual стоимостью от 500 тыс. рублей до миллиона.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что два военных БПЛА со взрывчаткой атаковали контрольно-пропускной пункт (КПП) «Суджа» в Курской области.

Атака произошла ночью. Один из БПЛА сбили огнестрельным оружием. Судьба второго не уточняется. Пострадавших нет.

На земле же есть незначительные нарушения, сообщают авторы канала.

До этого губернатор Курской области Роман Старовойт на оперативном совещании правительства региона сообщил, что власти совместно с Минобороны РФ усиливают территориальный гарнизон.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.