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Наместнику Киево-Печерской лавры продлили домашний арест

На Украине продлили домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Суд в Киеве продлил на два месяца домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) митрополиту Павлу. Об этом сообщает «Страна.ua».

«Соломенский районный суд Киева продлил меру пресечения на два месяца в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу», — пишет издание.

Накануне сообщалось, что митрополит Украинской православной церкви (УПЦ) Павел, который в последнее время находился под домашним арестом, прибыл в Киево-Печерскую лавру и общается с верующими.

Адвокат Никита Чекман сообщал, что Служба безопасности Украины (СБУ) круглыми сутками дежурит у дома наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла, устраивая его гостям допросы. Ситуация вокруг Киево-Печерской лавры обострилась после того, как Министерство культуры Украины уведомило УПЦ о расторжении договора аренды монастыря в одностороннем порядке. Монахам было предписано покинуть монастырь 29 марта.

Ранее наместник Киевской лавры заявил о принуждении СБУ к сделке в обмен на свободу.

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