В Чехии заявили, что две страны ЕС блокируют помощь странам, принявшим украинцев

Премьер-министр Чехии Петр Фиала перед началом второго дня саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Польша и Венгрия блокируют заключение миграционного соглашения странами Европы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам чиновника, Польша и Венгрия отвергают практически любой текст, где есть слово «миграция». При этом Чехия смогла добиться включения в проект обсуждаемого документа пункта о дополнительном финансировании стран, принявших большое количество беженцев.

Он добавил, что интересы Чехии разделяет большинство стран Евросоюза.

«Я считаю это большим успехом, но Польша и Венгрия блокируют весь этот текст, так что [они] практически блокируют [выделение] финансовых средств для украинских беженцев, которые могли бы [их] получить. Надеюсь, что позиция Венгрии и Польши по этому вопросу изменится», — поделился Фиала.

Издание Volkskrant сообщало, что украинские беженцы, которые планируют обучаться в университетах в Нидерландах, в следующем году должны будут платить за обучение по неевропейскому тарифу, который составляет около €10 тысяч в год. Большинство вузов решили не делать для них исключений.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.