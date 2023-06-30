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Власти Британии обновили рекомендации для путешествующих во Францию на фоне протестов

Власти Британии предупредили о возможных перебоях в работе транспорта во Франции

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Michel Euler/AP

Правительство Великобритании обновили рекомендации для жителей страны, которые отправятся во Францию, где продолжаются протесты. Граждан предупреждают о возможном насилии на акциях и проблемах с транспортом.

Власти напомнили, что во Франции с 27 июня продолжаются протесты, «многие из которых превратились в ожесточенное противостояние». Отмечается, что протестующие громят автомобили, общественные здания и магазины.

«Могут наблюдаться перебои в дорожном движении, время работы местного транспорта могут сократить», — указывается в рекомендации.

Кроме того, пишут британские власти, в отдельных районах могут вводить комендантский час. Гражданам Великобритании рекомендовали следить за информации из СМИ, избегать мест беспорядков, а также следовать советам местных властей.

Протесты во Франции начались еще вечером 27 июня после гибели 17-летнего подростка от рук полицейских в пригороде Парижа. Акции стартовали в Нантре, спустя сутки к ним подключились жители Лилля и Тулуза. Впоследствии протесты переросли в беспорядки и столкновения с полицией. В ночь на 29 июня демонстранты начали поджигать автомобили, громить витрины, нападать на полицейских, строить баррикады. На следующий день беспорядки продолжились, в полиции уже отчитались о задержании более 600 человек.

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн допустил, что власти страны намерены ввести чрезвычайное положение на фоне беспорядков.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон покинул саммит ЕС в Брюсселе для участия в работе кризисного штаба на фоне беспорядков.

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