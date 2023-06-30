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Девочка в интервью для «Первого канала» показала сигнал о помощи

Девочка в эфире программы Первого канала «Мужское и женское» подала сигнал о помощи

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Первый канал

Во время съемок репортажа для программы «Мужское и женское» на «Первом канале» девочка, возможно, показала сигнал о помощи. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Героями выпуска ток-шоу стали бывший муж и жена из Москвы, которые борются за своего четырехлетнего ребенка. Во время съемок старшая дочь женщины говорила о любви к матери и улыбалась, однако при этом она показала на камеру жест, который считается международным сигналом о помощи — девочка подняла руку, прижала большой палец к ладони и затем согнула ее несколько раз.

В мае в Петропавловске-Камчатском пьяная мать избила сына телефоном на глазах у детей. Видео с инцидентом распространилось по социальным сетям, после чего им заинтересовались правоохранительные органы.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что в Екатеринбурге местный житель избил ребенка, который шутил над его фамилией. Школьник оказался в реанимации — врачи диагностировали у него разрыв селезенки. Сотрудники правоохранительных органов объявили мужчину в розыск.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.

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