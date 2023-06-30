Россиянка пострадала от побоев на пляже из-за слишком откровенного купальника

В Ярославле женщина осталась недовольна внешним видом девушки и напала на нее с кулаками на пляже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на общественном пляже в черте города. Молодая девушка пришла туда в ультратонком бикини и стала загорать. В это время на нее напали две женщины и избили якобы из-за нежелания прикрыться.

Судя по видео, сначала разъяренная отдыхающая бросила пострадавшую на землю и, используя в качестве «оружия» банное полотенце, стала наносить ей удары. Затем знакомая женщины несколько раз пнула уже лежащую потерпевшую и оставила место происшествия.

Позже выяснилось, что пострадавшая, появившаяся на пляже в провокационном виде, вместе с подругой вели себя вызывающе. По данным источника, девушки в бикини приставали к соседям, выпрашивая у них шашлык, поднимали грубые тосты и курили вейпы неподалеку от маленьких посетителей.

Известно, что девушка уже заявила в полицию о произошедшем и отправилась на судмедэкспертизу. По делу проводится проверка, нападавших разыскивают.

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