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В Екатеринбурге суд арестовал обвиняемую в убийстве приемного сына

Суд в Екатеринбурге арестовал до 26 августа обвиняемую в убийстве мальчика опекуншу

Чкаловский районный суд Екатеринбурга арестовал до 26 августа Викторию Наумову, обвиняемую в убийстве шестилетнего приемного сына. Об этом сообщает РИА Новости.

Несколько дней назад Наумова обратилась с заявлением в полицию о том, что 26 июня 2023 года ее сын якобы вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого мальчика никто не видел. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Тело мальчика обнаружили в сумке утром 29 июня в гаражном комплексе.

Наумову задержали. Позднее ей было предъявлено обвинение в убийстве. По данным следствия, женщина часто избивала мальчика, а после его смерти в течение нескольких месяцев продолжала получать ежемесячные выплаты, положенные опекунам.

Женщина стала опекуном мальчика в августе 2019 года.

Ранее СМИ узнали об экстренном возвращении с СВО супруга задержанной.

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