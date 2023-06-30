В саду имени Баумана пройдет фестиваль моды «Зеленый подиум»

В саду имени Баумана 15 и 16 июля пройдет фестиваль моды «Зеленый подиум», сообщается на сайте мэра Москвы.

«Более 70 дизайнеров из разных городов России представят авторские коллекции одежды и аксессуаров. Для серии модных показов предоставят три подиума. В оригинальных нарядах перед гостями продефилируют начинающие и профессиональные модели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стать участником или зрителем мероприятия можно бесплатно, предварительная регистрация не нужна.

Также для горожан пройдет большая ярмарка отечественных товаров, где свою продукцию представят более 100 производителей. Там можно будет приобрести дизайнерские платья, украшения, предметы интерьера и многое другое.

«Во время праздника моды состоятся познавательные лекции. Занятия проведут ландшафтные дизайнеры, экологи, модельеры и другие специалисты. Встречи посвятят новым направлениям развития таких сфер, как экология, осознанное потребление, дизайн, искусство», — уточняется на сайте.

При этом главным событием станет уникальное театрализованное представление «Модное прочтение русской классики», в рамках которого организаторы фестиваля вместе с российскими дизайнерами пофантазируют на тему, как выглядели бы литературные герои, если бы жили в наше время.

Шоу пройдет в гроте «Бельведер» 16 июля, одежды для него создали современные дизайнеры, вдохновленные классической литературой. Участниками перформанса станут артисты, они продефилируют в нарядах по лестнице исторического грота и прочитают отрывки из разных произведений. Кроме того, 15 и 16 июля гостей фестиваля ждут концерты.

Напомним, первый фестиваль «Зеленый подиум» прошел в июле прошлого года. Тогда свои работы продемонстрировали более 50 дизайнеров из России и других стран СНГ.