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Конструкции обрушились на человека при демонтаже гаража на севере Москвы

«360»: один человек пострадал при обрушении конструкций гаража на улице Чермянской на севере Москвы

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

При разборе гаражей в Северном округе Москвы конструкции обрушились на человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Чермянской, где специалисты демонтировали гаражи. Однако в какой-то момент одно из перекрытий обвалилось на рабочего. Источник уточнил, что пострадавшего не заблокировало. Однако о его состоянии пока не сообщается. Другие подробности инцидента также не приводятся. Сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать обстоятельства трагедии.

Утром 30 июня сообщалось, что в Зеленограде на улице Конструктора Лукина в доме 14, строение 13 обрушились строительные леса. В результате этого пострадали двое рабочих. Уточнялось, что одному из пострадавших оторвало руку. На месте работали спасатели.

22 июня на седьмой линии Васильевского острова произошло обрушение стены производственного корпуса завода имени Н. Г. Козицкого. Обломки загородили проезжую часть. Корпус завода был построен в 1988 году. Здание демонтировали для строительства нового жилого комплекса бизнес-класса, в котором разместится 400 квартир.

Ранее в Москве девушку, которую подозревают в убийстве своего малолетнего ребенка, госпитализировала бригада скорой медицинской помощи.

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