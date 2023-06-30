Конструкции обрушились на человека при демонтаже гаража на севере Москвы

При разборе гаражей в Северном округе Москвы конструкции обрушились на человека, сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Чермянской, где специалисты демонтировали гаражи. Однако в какой-то момент одно из перекрытий обвалилось на рабочего. Источник уточнил, что пострадавшего не заблокировало. Однако о его состоянии пока не сообщается. Другие подробности инцидента также не приводятся. Сотрудники правоохранительных органов будут устанавливать обстоятельства трагедии.

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