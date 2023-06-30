Жителей Москвы предупредили о надвигающейся грозе и ливнях

В Москве в ближайшие часы ожидаются ливневые дожди, гроза и ветер с порывами до 15 м/с. Об этом предупредили жителей столицы в городском управлении МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в ближайшие 2 часа с сохранением до 20:00 30 июня в Москве ожидается ливневый дождь, гроза, порывы ветра до 15 м/с», — указали в ведомстве.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, избегать маневров и увеличить дистанцию перед другими авто. Кроме того, жителей столицы призвали обходить шаткие конструкции, не парковаться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

По прогнозам синоптиков, воздух в Москве и Московской области в пятницу прогреется до +20°С. Вечером и ночью столбики термометров покажут +12...+14°С. Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 5–10 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление днем составит 736 мм рт. ст.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.