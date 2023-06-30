В Приморье водитель гидроцикла врезался в лодку, все пассажиры которой попали в больницу

В Приморском крае рыбаки сильно пострадали из-за столкновения гидроцикла с их лодкой. Видео с последствиями аварии появилось в Telegram-канале dps.control.

Инцидент на воде произошел в районе канала у острова Русский.

По имеющимся данным, водитель гидроцикла двигался в компании своих друзей, когда, сильно разогнавшись, врезался в лодку с рыбаками. Отмечается, что гидроциклисты скрылись с места происшествия в то время, как все люди на борту получили травмы. Один из пассажиров к моменту прибытия экстренных служб находился уже без сознания. Его срочно госпитализировали.

Очевидец заснял судно, из которого в момент транспортировки потекла красноватая вода. На сидениях лодки отчетливо видна кровь.

Информации о проверке, инициированной правоохранительными органами, а также о состоянии пострадавших к настоящему времени не поступало.

Ранее девочка-подросток попала в больницу после столкновения гидроцикла и катера на реке Великой.