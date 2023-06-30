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В Новосибирске вынесли приговор банде угонщиков премиальных авто

Сиб.фм: в Новосибирске приговорили к длительным срокам банду угонщиков Лексусов

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Руслан Кривобок/РИА «Новости»

Заельцовский районный суд в Новосибирске вынес приговор троим угонщикам премиальных авто, передает Сиб.фм. Сообщается, что в 2020 году банда угнала 4 автомобиля марок «Toyota» (Тойота), «Lexus» (Лексус), «KIA» (Киа) и «Hyundai» (Хендай).

«Своими преступными действиями, подсудимые причинили потерпевшим ущерб в особо крупном размере, равном стоимости похищенных автомобилей. Общий ущерб от преступной деятельности подсудимых составил более 15 000 000 рублей», — сказано в обвинительном заключении.

В итоге главарь группировки получил 9,5 года колонии строгого режима. Двоих других членов банды приговорили к 8,5 и 7 годам колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Ранее автоэксперт Андрей Кондрашов назвал самые популярные у угонщиков бюджетные автомобили. По его словам, это корейские Hyundai Solaris и Kia Rio. Их воруют для ремонта машин в таксопарках.

До этого сообщалось, что в Якутске пьяный мужчина угнал автомобиль с двумя малолетними детьми в салоне.

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