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Во Франции могут объявить чрезвычайное положение

Во Франции могут объявить чрезвычайное положение на фоне беспорядков в стране

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Stephanie Lecocq/Reuters

Министр-делегат по вопросам жилищной политики Франции Оливье Клейн заявил, что власти страны намерены ввести чрезвычайное положение на фоне беспорядков, которые начались после гибели подростка, отказавшегося выполнить требования дорожного патруля. Об этом сообщает телеканал BFM.

«Необходимо выйти из сложившейся ситуации, и если режим чрезвычайного положения является эффективным способом, то президент республики (Эммануэль Макрон. — «Газета.Ru») его объявит», — информирует Оливье Клейн.

Ранее сообщалось, что почти 250 полицейских и жандармов пострадали ночью из-за беспорядков во Франции. Отмечается, что на фоне столкновений с радикальными манифестантами, происходившими в ночь на пятницу, ранения получили 249 сотрудников полиции и жандармерии.

27 июня в Нантере, пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен полицейским патрулем из-за нарушения правил и был убит за неповиновение полиции. В результате инцидента в нескольких городах страны начались беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Молодые жители Франции поджигают автомобили, здания полиции и административные здания.

30 июня во Франции началась новая ночь беспорядков после убийства 17-летнего подростка. Сообщалось, что в Нантер, где начались столкновения с полицией, были направлены дополнительные подразделения спецназа.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел писала, что во Франции задержали более 400 человек в ходе беспорядков, связанных с убийством подростка полицейским.

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