У поселка в Ленобласти нашли утопленника с золотым перстнем

В водоеме в поселке Кузнечное Приозерского района Ленобласти обнаружили труп мужчины с золотым перстнем, передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О находке в полицию сообщил местный житель. Прибывшие правоохранители выяснили, что около электростанции был найден гнилой труп неизвестного мужчины 40-50 лет. Утопленник был одет в куртку и штаны цвета хаки, а также ботинки со шнуровкой. При себе он имел кнопочный телефон, нож в ножнах и золотой перстень.

Все предметы полицейские изъяли, а труп отправили в морг для установления причины смерти.

До этого в Казани сотрудники полиции нашли в припаркованном автомобиле труп мужчины. Отмечалось, что тело находилось в кроссовере Kia Sportage на улице Академика Королева. Погибший был без одежды. Предположительно, это 41-летний владелец машины.

Ранее совершившего суицид мужчину обнаружили возле детской площадки в Москве.