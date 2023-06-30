Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

У поселка в Ленобласти нашли утопленника с золотым перстнем

«Мойка78»: у поселка в Ленобласти обнаружили утопленника с золотым перстнем

close
100%
Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В водоеме в поселке Кузнечное Приозерского района Ленобласти обнаружили труп мужчины с золотым перстнем, передает «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О находке в полицию сообщил местный житель. Прибывшие правоохранители выяснили, что около электростанции был найден гнилой труп неизвестного мужчины 40-50 лет. Утопленник был одет в куртку и штаны цвета хаки, а также ботинки со шнуровкой. При себе он имел кнопочный телефон, нож в ножнах и золотой перстень.

Все предметы полицейские изъяли, а труп отправили в морг для установления причины смерти.

До этого в Казани сотрудники полиции нашли в припаркованном автомобиле труп мужчины. Отмечалось, что тело находилось в кроссовере Kia Sportage на улице Академика Королева. Погибший был без одежды. Предположительно, это 41-летний владелец машины.

Ранее совершившего суицид мужчину обнаружили возле детской площадки в Москве.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях