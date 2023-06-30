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Жителя Киева задержали за развращение 200 школьниц и торговлю детской порнографией

Полиция Украины обвинила 35-летнего киевлянина в тяжких преступлениях в отношении детей

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Depositphotos

Жителя Киева уличили в развращении сотен детей и продаже порнографических материалов с ними за границу и задержали. Об этом сообщает пресс-служба национальной полиции Украины.

Расследование в отношении 35-летнего обвиняемого в преступлениях, предусмотренных тремя статьями УК Украины, началось весной 2022 года, когда следователи получили информацию от сотрудников киберполиции о том, что неизвестный присылает 12-летней жительнице Киева контент для взрослых. Кроме того, мужчина требовал аналогичные фото от нее самой.

В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого полицейские поняли, что он уже давно занимается незаконной деятельностью и причастен к серии преступлений в отношении детей.

«Мы обнаружили и изъяли более 4 терабайт детского порнографического контента на компьютере и флэш-носителях мужчины. При дальнейшей отработке установили 181 эпизод его преступной деятельности и более 200 девочек в возрасте от 10 до 17 лет как из Украины, так и из иностранных государств, пострадавших от действий фигуранта», — рассказали в ведомстве.

Как уточняют полицейские, задержанный общался с потерпевшими, проживавшими в разных регионах страны, выдавая себя за их сверстников. Интимных фотографий от подростков он добивался путем обмана, подкупа, шантажа, а также угрожая физической расправой и изнасилованием. Было также установлено, что за некоторыми детьми он следил в реальной жизни, «провожая» их из школы домой.

Отмечается, что у мужчины были сообщники, одним из которых в полиции называют россиянина. С их помощью он продавал полученные кадры иностранцам и имел многомиллионную прибыль. Теперь фигуранту уголовного дела, из-за действий которого несколько потерпевших пытались свести счеты с жизнью, грозит до 15 лет заключения.

Ранее задержанного за развращение сына петербуржца обвинили в изнасиловании новорожденной дочери.

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