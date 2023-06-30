В Зеленограде произошло обрушение строительных лесов

В Зеленограде обрушились строительные леса, в результате чего пострадали двое рабочих. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Конструктора Лукина в доме 14, строение 13.

Как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости», одному из пострадавших оторвало руку. На месте работают спасатели.

В мае на западе Москвы, на улице Алексея Свиридова, обрушились строительные леса, в результате чего пострадали два человека. В МЧС России указали, что наиболее вероятно, обрушение произошло из-за нарушения технологии сборки строительных лесов.

В январе в Санкт-Петербурге водитель сумел уклониться от свалившихся под ветром строительных лесов. Инцидент произошел на Кавалергардской улице в Санкт-Петербурге. Сильный ветер свалил сначала дорожный знак, а спустя некоторое время со здания на припаркованные автомобили рухнули строительные леса. Конструкция накрыла несколько машин.

Ранее столичная прокуратура возбудила уголовное дело после обрушения строительных лесов на улице Лобачевского в Москве.