Стало известно, сколько полицейских пострадали за ночь из-за беспорядков во Франции

Почти 250 полицейских и жандармов пострадали ночью из-за беспорядков во Франции. Об этом сообщает телеканал BFM.

Отмечается, что на фоне столкновений с радикальными манифестантами, происходившими в ночь на пятницу, ранения получили 249 сотрудников полиции и жандармерии. По данным телеканала, обеспечивали порядок на всей территории Франции в эту ночь 40 тыс. полицейских и жандармов.

По данным телеканала, никто из сотрудников правопорядка не получил тяжелых ранений.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что число задержанных во время беспорядков в стране, вызванных убийством полицейским подростка, превысило 650 человек.

27 июня в Нантере, пригороде Парижа, полицейский застрелил 17-летнего подростка. Молодой человек, находившийся за рулем автомобиля, был остановлен полицейским патрулем из-за нарушения правил и был убит за неповиновение полиции. В результате инцидента в нескольких городах страны начались беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Молодые жители Франции поджигают автомобили, здания полиции и административные здания.

30 июня во Франции началась новая ночь беспорядков после убийства 17-летнего подростка. Сообщалось, что в Нантер, где начались столкновения с полицией, были направлены дополнительные подразделения спецназа.

Ранее газета Le Figaro со ссылкой на источник в Министерстве внутренних дел писала, что во Франции задержали более 400 человек в ходе беспорядков, связанных с убийством подростка полицейским.