Опекуншу убитого в Екатеринбурге мальчика уличили в истязании ребенка и мошенничестве

Жительницу Екатеринбурга, задержанную по делу об убийстве ее 6-летнего приемного сына, обвиняют в его истязании и мошенничестве. Об этом пишет пресс-служба Следкома.

Женщина стала опекуном мальчика в августе 2019 года. Как сообщила на днях 34-летняя россиянка, 26 июня 2023 года ее шестилетний сын якобы вышел из квартиры жилого дома, который находится на Симферопольской улице. После этого его никто не видел. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Изучив обстоятельства исчезновения малолетнего, следователи вскоре задержали заявительницу, ей было предъявлено обвинение в убийстве. Тело опекаемого ею ребенка нашли в сумке утром 29 июня в гаражном комплексе.

К настоящему времени сотрудники СК установили, что обвиняемая может быть причастна к совершению преступлений, предусмотренных ч.2 ст.117 УК РФ «Истязание» и ч.1 ст.159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Женщина, по данным следствия, часто избивала мальчика, а после его смерти в течение нескольких месяцев продолжала получать ежемесячные выплаты, положенные опекунам.

Во время следствия фигурантка, как ожидается, будет находиться под стражей.

Ранее СМИ узнали об экстренном возвращении с СВО супруга задержанной.