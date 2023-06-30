Губернатор Брянской области сообщил о минометном обстреле в регионе со стороны ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил о минометном обстреле населенного пункта Новые Юрковичи в Климовском районе со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Сегодня ВСУ совершен минометный обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — написал он.

По словам главы региона, пострадавших в результате обстрела нет, повреждения получили два жилых дома.

«Оперативные службы работают на месте», — добавил губернатор.

О минометном обстреле в Брянской области со стороны Украины Александр Богомаз сообщал 14 июня. Тогда под обстрел попала деревня Грудская в Севском районе. В результате минометного обстрела, по данным губернатора Брянской области, пострадали два человека.

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