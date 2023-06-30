В СК по Кузбассу рассказали о состоянии отравившихся в лагере детей

В Кемеровской области по факту отравления детей в детском лагере возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Об этом сообщает Telegram-канал СУ СК РФ по региону.

По информации ведомства, в санатории Гурьевского района в медицинский пункт с жалобами на плохое самочувствие обратились 13 детей. Всех их госпитализировали с признаками кишечной инфекции. Сейчас их состояние оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время следователи работают с сотрудниками санатория, также были изъяты образцы продуктов питания и воды. Следствию предстоит провести все необходимые экспертизы.

До этого Роспотребнадзор сообщал, что была установлена причина массового отравления детей в оздоровительном лагере «Белые горы» в Амурской области. 86 детей отравились из-за норовирусной инфекции.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.