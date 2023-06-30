В Московском регионе в пятницу ожидается до +22

В пятницу, 30 июня, в Москве и области прогнозируется облачная погода, ожидаются ливни, в некоторых районах возможны гроза и град, передает «Москва 24».

По данным синоптиков, днем температура воздуха в столице составит от 18 до 20 градусов, а в Подмосковье – от 17 до 22 градусов.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что дожди могут идти до 1 июля включительно.