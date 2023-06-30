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В округе Иркутска ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы

В Ленинском округе Иркутска обнаружили авиабомбу со следами коррозии и ввели режим ЧС

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Официальный портал города Иркутска' class="item-image" >
Официальный портал города Иркутска

Старую авиабомбу нашли в поселке в черте Иркутска. Информация об этом появилась вечером 29 июня на сайте городской администрации.

Боеприпас со следами коррозии обнаружили на территории поселка Боково в Ленинском округе. Там до особого распоряжения ввели режим чрезвычайной ситуации. Место неподалеку от находки оцепили и усилили охрану общественного порядка поблизости.

«Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ», — говорится в заявлении муниципалитета.

Отмечается, что угрозы для населения выявлено не было.

Ранее владелец коттеджа в Свердловской области нашел на своем участке авиабомбу времен ВОВ.

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