В округе Иркутска ввели режим ЧС из-за найденной авиабомбы

Старую авиабомбу нашли в поселке в черте Иркутска. Информация об этом появилась вечером 29 июня на сайте городской администрации.

Боеприпас со следами коррозии обнаружили на территории поселка Боково в Ленинском округе. Там до особого распоряжения ввели режим чрезвычайной ситуации. Место неподалеку от находки оцепили и усилили охрану общественного порядка поблизости.

«Утилизацией опасного предмета занимается орган федеральной исполнительной власти, уполномоченный для проведения данных работ», — говорится в заявлении муниципалитета.

Отмечается, что угрозы для населения выявлено не было.

Ранее владелец коттеджа в Свердловской области нашел на своем участке авиабомбу времен ВОВ.