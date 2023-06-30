Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Синоптик Леус рассказал о выпавших в Москве осадках

Более трети месячной нормы осадков выпало в Москве 29 июня

В четверг, 29 июня, в столице выпало 36% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, по итогам гроз и дождей, обрушившихся на город 29 июня, Москва получила 28 миллиметров осадков.

22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем, приводит данные Леуса «Москва 24».

«Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня», – отметил Леус, напомнив, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, когда выпало 36 миллиметров небесной влаги.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе температура в субботу и воскресенье повысится до 22–24 градусов.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях