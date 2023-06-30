Синоптик Леус рассказал о выпавших в Москве осадках

В четверг, 29 июня, в столице выпало 36% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, по итогам гроз и дождей, обрушившихся на город 29 июня, Москва получила 28 миллиметров осадков.

22 миллиметра выпало за ночь и еще 6 миллиметров добавилось днем, приводит данные Леуса «Москва 24».

«Общая сумма составляет более трети от месячной нормы июня», – отметил Леус, напомнив, что предыдущий рекорд дня по осадкам по-прежнему принадлежит 29 июня 2000 года, когда выпало 36 миллиметров небесной влаги.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе температура в субботу и воскресенье повысится до 22–24 градусов.