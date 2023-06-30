В России увеличится размер социальных пенсий

К 2026 году размер социальных пенсий в России увеличится почти до 15 тыс. руб. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на проект основных характеристик бюджета Фонда пенсионного и социального страхования РФ.

Согласно проекту, с 2025 года пенсии неработающих пенсионеров будут индексироваться дважды в год.

Отмечается, что в 2024 году размер социальных пенсий увеличится на 4%, в 2025 году — на 8%, в 2026 году — на 8,4%. В следующем году средний размер социальной пенсии может составить 12 901 руб., а к 2026 году она может вырасти до 14 955 руб.

«Социальные пенсии россиян не должны быть меньше МРОТ <...> По состоянию на 1 января 2023 года МРОТ в РФ составил 16 242 рубля. По поручению президента с 1 января 2024 года МРОТ планируется повысить на 18,5% — до 19 242 рублей», — пояснила изданию гендиректор СДК «Гарант» Татьяна Есаулкова.

Накануне правительство России анонсировало изменение порядка начисления надбавок к пенсии за северный и сельский стаж. Теперь эта процедура будет проходить в беззаявительном порядке.

Ранее сообщалось, что треть молодых россиян рассчитывают, что будут работать на пенсии.