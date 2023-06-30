В России предложили создать аналог ОСАГО для IT

В России необходимо создать аналог ОСАГО для страхования граждан и компаний в случае кибератак и утечек данных. Такие рекомендации уже направлены в Минцифры и Банк России, сообщил РИА Новости заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Как заявил сенатор, создание рынка страхования от киберугроз в России является важной инициативой, которая может существенно улучшить кибербезопасность в стране и защиту персональных данных граждан.

Рассмотреть возможность создания новых механизмов софинансирования затрат объектов критической информационной инфраструктуры путем введения страхования киберрисков рекомендовала секция «Обеспечение технологического суверенитета и информационной безопасности РФ» Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

По его словам, эта инициатива будет «ОСАГО для IT», которая поможет смягчить «потенциальные финансовые потери и снизить риски для обычных граждан и компаний».

Кроме того, она стимулирует компании принимать дополнительные меры по защите информационной инфраструктуры, чтобы не получать огромные оборотные штрафы, считает он.

Ранее сообщалось, что в Совете Федерации начали разрабатывать новую версию законопроекта, который предполагает более крупные штрафы за утечку персональных данных.

Ранее Роспатент зарегистрировал товарный знак «Грустно и точка» для похоронного бюро Ritual.ru.