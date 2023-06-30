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Застреливший подростка во Франции полицейский извинился

Адвокат застрелившего подростка во Франции полицейского заявил о его извинениях перед семьей

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Stephanie Lecocq/Reuters

Адвокат полицейского, который застрелил 17-летнего подростка в пригороде Парижа, сообщил, что его подзащитный попросил прощения у семьи погибшего молодого человека, чья смерть вызвала волнения по всей Франции. Полицейский, стрелявший в подростка, был задержан и находится под стражей. В эфире телеканала BFMTV адвокат полицейского Лоран-Франк Льенар заявил: «Первые слова, которые он сказал (находясь под стражей), были извинениями, его последние слова были извинениями перед семьей».

Инцидент произошел 27 июня утром в Нантере, пригороде на западе Парижа.

В результате этого инцидента в нескольких городах Франции начались беспорядки, которые продолжаются уже несколько дней. Молодежь поджигает автомобили, здания полиции и административные здания.

30 июня во Франции началась новая ночь беспорядков после убийства подростка. Отмечается, что в Нантер, где начались столкновения с полицией, направлены дополнительные подразделения спецназа.

Ранее в Швеции разрешили сжечь Коран.

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