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Глава МВД Франции предупредил протестующих об усилении борьбы с беспорядками

МВД Франции в ночь на 30 июня задействует 40 тыс. полицейских для подавления беспорядков

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Stephanie Lecocq/Reuters

МВД Франции в ночь на 30 июня задействует 40 тыс. полицейских для подавления беспорядков, заявил глава ведомства Жеральд Дарманен, передает РИА Новости.

«Вчера у нас было 9 тыс. полицейских и жандармов, сегодня их будет 40 тыс., причем 5 тыс. — только в Париже», — предупредил Дарманен протестующих.

Ранее сообщалось, что специализированные подразделения полиции направляются во французский Нантер.

27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере, который, по их данным, отказался выполнять их требования. Во второй половине дня в социальных сетях начали появляться призывы к протесту против правоохранителей.

Позже в Нантере начались поджоги, недовольные били рекламные стенды и крушили автобусные остановки. Группа людей собралась рядом с домом погибшего и напротив административного здания властей. В ответ на это наряды полиции были направлены в пригород, в том числе отряды специального реагирования.

Ранее глава МВД Франции рассказал, как будут подавлять волнения в стране.

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