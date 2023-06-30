Москвичку, подозреваемую в убийстве 10-месячного ребенка, увезли на «скорой»

В Москве девушку, которую подозревают в убийстве своего малолетнего ребенка, госпитализировала бригада скорой медицинской помощи. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Медики вывели 24-летнюю подозреваемую из подъезда жилого дома, где произошло убийство. Ее руки находились за спиной. Врачи завели девушку в карету скорой медицинской помощи и уехали.

Сотрудники правоохранительных органов пока что не установили причины совершения преступления.

По предварительным данным, 29 июня 2023 года в квартире жилого дома, расположенного на Онежской улице, нашли тело малолетнего ребенка с пятью ножевыми ранениями. Подозреваемой стала мать малыша. Было установлено, что девушка проходила лечение в психиатрической больнице. Ее положили туда зимой 2023 года, а выписали через несколько месяцев — весной.

Муж подозреваемой утверждает, что она угрожала ножом и ему.

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