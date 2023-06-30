Россиянам назвали самые частые причины, почему ИП и самозанятые нарываются на штрафы

Чаще всего индивидуальные предприниматели сталкиваются с неприятностями, когда опаздывают с предоставлением налоговой декларации. Об этом и других распространенных причинах штрафов «Газете.Ru» рассказала бизнес-эксперт, владелец программ по развитию своего дела Светлана Мишина.

Еще одна популярная причина штрафов, по словам эксперта, — отсутствие желания разбираться в изменениях законодательства в сфере своей деятельности.

«Например, вот одно из нововведений, на которое стоит обратить внимание прямо сейчас: с начала 2023 года изменился порядок уплаты налогов и страховых взносов для организаций, ИП и физических лиц. Согласно новой системе, все обязательные платежи, включая налоги, выплачиваются с помощью Единого налогового платежа (ЕНП) на Единый налоговый счет (ЕНС). Штрафы предусмотрены и за несвоевременную уплату налогов. Инспекция оперативно отслеживает движение денежных средств по расчетным счетам, автоматически вычисляет примерную сумму налога и накладывает штрафы», — заявила она.

Самозанятые находятся под угрозой, если опаздывают с отражением доходов в приложении «Мой налог» (или и вовсе не указывают сумму продаж). Забыв отразить доход в установленный срок и вспомнив о нем только через месяц, можно получить штраф, составляющий 20% от суммы операции. Повторение такой ошибки в течение полугода грозит штрафом уже в размере 100% от суммы дохода, пояснила эксперт.

«Еще одна ошибка самозанятого, за которую грозит штраф, — игнорирование обязательной сертификации и маркировки продукции, когда вы начинаете открыто продавать свои услуги на открытом рынке. Ваша деятельность в этот момент, согласно законодательству, трансформируется в розничную продажу товара, которому необходимо подтверждение соответствия нормам. Сертификация и маркировка необходимы и тем самозанятым, которые регистрируются как ИП», — напомнила эксперт.

Чтобы упростить процесс подачи документов, займитесь им как минимум за десять дней до 28 числа каждого месяца. Если вы индивидуальный предприниматель и «тянули» с предоставлением декларации до последнего, а в крайний срок сдачи документа у вас не хватает времени или других ресурсов, рекомендуется направить самые посредственные данные, а позже сдать уточненную декларацию.

«Не забывайте, что законодательство меняется практически со скоростью света — в среднем, Госдума ежегодно принимает более 500 законов, в 2022 году их число составило рекордные 653, поэтому важно регулярно мониторить изменения, постоянно актуализируя информацию о происходящем. Легкий способ держать руку на пульсе — читать новости из вашей сферы деятельности. Но не стоит читать все подряд — это может привести к путанице, панике и появлению эффекта «каши в голове». Выберите один или два качественных источника, например, официальный сайт налоговой или интересный Telegram-канал, автору которого вы доверяете. Уделяйте мониторингу повестки от двух до трех часов в месяц», — рекомендовала эксперт.

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