В Бангкоке женщина споткнулась о чемодан и потеряла ногу

В международном аэропорту Бангкока жительница Таиланда споткнулась о чемодан на траволаторе, из-за чего она потеряла ногу. Об этом сообщил портал Thaiger.

Инцидент произошел 29 июня 2023 года около 08:30 в южном коридоре второго внутреннего пассажирского терминала. По предварительным данным, пострадавшая направлялась в провинцию Накхонситхаммарат. В конце траволатора женщина почувствовала себя плохо и упала в обморок. Ее нога оказалась втянута в механизм по коленную чашечку. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, конечность оказалась в таком положении из-за чемодана.

Инцидент привел к неудачной ампутации ноги.

После происшествия все траволаторы аэропорта были остановлены, пока группа инженеров расследовала причину произошедшего. Администрация комплекса сообщила, что они намерены оплатить все медицинские расходы, а также выплатить компенсацию пострадавшей женщине.

Ранее в Великобритании врачи вшили руку в живот пожарного, чтобы спасти конечность.