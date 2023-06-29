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В Перми рабочие помогли лосенку выбраться из болота

В Перми работники водоканала вытащили лосенка из болота с помощью экскаватора

В Перми сотрудники Чайковского водоканала вытащили детеныша лося из болота с помощью экскаватора. Об этом сообщил Telegram-канал Пермь №1.

Операцию по спасению животного сотрудники сняли на камеру мобильного телефона. На кадрах видно, что машинист экскаватора — 60-летний Тальгат Галин — ковшом вычерпывает трясину, чтобы освободить путь лосенку.

Через какое-то время животное почувствовало, что стало свободнее, но самостоятельно выбраться у него не получилось. Тогда машинист приподнял его ковшом сзади, помогая вылезти из болота. Попытка оказалась удачной, после чего лосенок вылез на дорогу. Его ноги и задняя часть тела были покрыты грязью, однако видимых повреждений у него не было. Животное сразу убежало в лес.

По словам рабочих, они начали спасательную операцию, так как им стало жалко детеныша.

Информации о дальнейшей судьбе лосенка не поступало.

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