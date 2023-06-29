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Жителя Читы обвиняют в распространении интимных фотографий бывшей девушки

Житель Читы опубликовал в соцсети фото экс-возлюбленной и попал под следствие

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

СУ СК по Забайкальскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Молодого человека обвиняют в распространении интимных фотографий своей бывшей девушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 24-летний обвиняемый опубликовал интимные фотографии своей экс-возлюбленной в социальные сети. Она это увидела и обратилась в полицию.

Молодой человек отказывался признавать свою вину, однако впоследствии сознался в совершении преступления. Сотрудники правоохранительных органов отправили дело в суд для рассмотрения. Жителю Читы грозит либо штраф в размере до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее психолог объяснил, о чем говорит желание мужчины отправлять фото своих половых органов.

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