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В Липецке заключенного подозревают в убийстве сотрудника колонии

В исправительной колонии в Липецкой области заключенный до смерти избил майора ФСИН

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

В пресс-службе Следственного комитете России по Липецкой области заявили, что уголовное дело возбудили после того, как один из заключенных исправительной колонии №6 в Липецке, считает следствие, смертельно ранил майора внутренней службы, начальника отряда отдела по воспитательной работе. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что Правобережный межрайонный следственный отдел СКР по Липецкой области квалифицировал действия заключенного по пункту «б» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности), а также по части 3 статьи 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества).

В ведомстве подчеркнули, что 28 июня осужденный нарушил правила внутреннего распорядка и был направлен в штрафной изолятор. По пути туда, заключенный нанес майору внутренний службы два удара острым металлическим предметом, а также не менее 10 ударов кулаками по голове.

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