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Политолог: сегодня в России фиксируется всплеск частной инициативы

Политолог Линдигрин рассказала о господдержке важных для страны инициатив россиян

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Успех и популярность ежегодного конкурса и форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», в пленарном заседании которого принял участие президент РФ Владимир Путин, наглядно демонстрирует, что с каждым годом в России появляется все больше людей, желающих активно участвовать в жизни страны, реализуя собственные проекты. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась исполнительный директор АНО «Институт региональных проблем» Наталья Линдигрин.

Эксперт отметила, что форум «Сильные идеи для нового времени» призван выявить и поддержать инициативы и проекты, которые внесут значимый вклад в достижение национальных целей.

Традиционно с авторами проектов встречается президент России, по итогам встреч принимаются решения государственного уровня.

При этом Наталья Линдигрин подчеркнула, что Агентство стратегических инициатив — это только одна из множества площадок, созданных президентом России для поддержки государством гражданских инициатив.

По ее словам, глава государства делает ставку на сильное и инициативное гражданское общество в укреплении суверенитета России.

«Сегодня фиксируется всплеск частной инициативы. Это связано и с выбранным курсом Владимира Путина, и, безусловно, с обострившимся внешним давлением на Россию, в ходе которого многие представители бизнеса, общественных организаций и госсектора увидели не кризис, а открывшиеся возможности», — считает Наталья Линдигрин.

Эксперт также добавила, что новый формат хозяйственной модели страны, заявленный президентом, — экономика предложения — во многом также основан на принципе поддержки инициатив, направленных на создание уникальных и конкурентоспособных для всего мира продуктов.

29 июня президент страны Владимир Путин выступил на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) «Сильные идеи для нового времени». Глава государства заявил о значимости для укрепления и развития промышленного, интеллектуального, технологического потенциала России вклада каждого гражданина России, коллективов каждого предприятия, молодых, творческих, научных бизнес-команд.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о важности для развития страны вклада каждого гражданина.

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