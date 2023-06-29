Задержанная по подозрению в шпионаже на ВСУ Ищук арестована

Гражданка Украины Ищук, задержанная в ЛНР по обвинению в шпионаже на ВСУ, была арестована в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Сообщается, что гражданка Украины была перевезена в Москву для следствия и будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Суд избрал ей меру пресечения в виде задержания на срок до 28 августа. Дело Ищук находится под грифом «секретно».

По данным агентства, женщина собирала сведения и передавала их украинским спецслужбам через Telegram.

Ранее РИА Новости писало, что ФСБ задержала жительницу Луганска за шпионаж в пользу ВСУ. По данным ФСБ, женщина собирала и передавала данные о дислокации и передвижении российских военных и Народной милиции ЛНР с октября 2022 года, «руководствуясь личными мотивами, с целью оказания содействия вооруженным формированиям Украины».

По версии ФСБ, задания женщине давал агент Государственного управления разведки минобороны Украины.

Ранее сообщалось, что в школах РФ вместо ОБЖ начнут изучать защиту Родины.